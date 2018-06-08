Seçimden ilk rakamlar geldi

Se\u00e7imden ilk rakamlar geldi,T\u00fcrkiye 24 Haziran erken se\u00e7imlerine do\u011fru giderken yurt d\u0131\u015f\u0131nda ilk oylar kullan\u0131lmaya ba\u015fland\u0131...,Yurt d\u0131\u015f\u0131nda oy kullan\u0131lan ilk g\u00fcnde toplam kat\u0131l\u0131m g\u00fcmr\u00fcklerle birlikte 32 bin 224 oldu. \r\n\r\n,Bu kat\u0131l\u0131m\u0131n 22 bin 281\u2019i Almanya\u2019dan, 5 bin 106\u2019s\u0131 Fransa\u2019dan, bin 841\u2019i ise Avusturya\u2019dan oldu. \r\n\r\n,Di\u011fer \u00fclkelere kay\u0131tl\u0131 se\u00e7menlerden g\u00fcmr\u00fckte oy kullananlar\u0131n say\u0131s\u0131 ise 2 bin 996 oldu.\r\n\r\n,1 Kas\u0131m se\u00e7imlerinin ilk g\u00fcn\u00fcne g\u00f6re kat\u0131l\u0131m say\u0131s\u0131nda \u00fc\u00e7 kat art\u0131\u015f g\u00f6zlenirken 16 Nisan Referandumu\u2019na g\u00f6re ise y\u00fczde 10 d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131.