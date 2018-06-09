Seçime 14 gün kala son anket! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı...

Se\u00e7ime 14 g\u00fcn kala yap\u0131lan son ara\u015ft\u0131rmada Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n oy oran\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Meral Ak\u015fener: Y\u00fczde 12,5\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce: Y\u00fczde 24,4\r\n\r\n,Recep Tayyip Erdo\u011fan: Y\u00fczde 51,5\r\n\r\n,Selahattin Demirta\u015f: Y\u00fczde 8,8\r\n\r\n,24 Haziran se\u00e7imlerine say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala MAK Dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapm\u0131\u015f oldu\u011fu ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 kamuoyu ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Do\u011fu Perin\u00e7ek: Y\u00fczde 0,6\r\n,Temel Karamollao\u011flu: Y\u00fczde 2,2\r\n\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerine y\u00f6nelik kat\u0131l\u0131mc\u0131lara y\u00f6neltilen "24 Haziran 2018 se\u00e7imlerinde yap\u0131lacak olan Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde cumhurba\u015fkan\u0131 olarak kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen cevaplar\u0131n da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 \u015f\u00f6yle;\r\n\r\n,\u015eirket taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131lan sonu\u00e7lar 22 il,134 il\u00e7e de 5400 ki\u015fi ile y\u00fcz y\u00fcze yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucunda elde edildi.\r\n\r\n