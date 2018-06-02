Seçime günler kala Ankara anketinin sonuçlarını verdi

24 Haziran se\u00e7imlerine sadece 22 g\u00fcn kala, G\u00f6k\u00e7ek'ten dikkat \u00e7eken bir anket sonucu geldi...\r\n,Ankara eski B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek, se\u00e7ime dair oy oranlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi verdi.\r\n\r\n,Ankara i\u00e7in yap\u0131lan anketin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda payla\u015fan Melih G\u00f6k\u00e7ek, Erdo\u011fan`a verilen oylar\u0131n y\u00fczde 53`e ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n,G\u00f6k\u00e7ek`in anketinde \u0130nce`nin oy oran\u0131 ise y\u00fczde 25.\r\n\r\n,Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa ettikten sonra ortalarda g\u00f6r\u00fcnmeyen Melih G\u00f6k\u00e7ek, sahibi oldu\u011fu Beyaz TV ekranlar\u0131nda elindeki anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 izleyici ile payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ankara genelinde yap\u0131lan anketin sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan yeni bir zafere yak\u0131n oldu\u011funu vurgulayan G\u00f6k\u00e7ek, "Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imlerinde Ankara`da Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan`\u0131n oy oran\u0131 y\u00fczde 53.30. ,CHP`nin aday\u0131 Muharrem \u0130nce y\u00fczde 25.64. \u0130yi Parti`nin aday\u0131 Meral Ak\u015fener y\u00fczde 10,82. Saadet Partisi`nin aday\u0131 Temel Karamollao\u011flu y\u00fczde 0,60. Do\u011fu Perin\u00e7ek 0,60 ve Selahattin Demirta\u015f 1,40" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n,.