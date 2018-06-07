Seçime günler kala büyük kriz! Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu...

"G\u00f6rd\u00fcklerimiz, duyduklar\u0131m\u0131z art\u0131k \u015fa\u015f\u0131rtm\u0131yor.. CHP ter\u00f6rle m\u00fccadeleden ho\u015fnutsuz.. Kandil operasyonundan \u00e7ok rahats\u0131z.. \u00d6zg\u00fcr \u00d6zel \u00e7\u0131k\u0131p \u201cKandil\u2019de PKK unsurlar\u0131 yok.. TSK da\u011f\u0131 ta\u015f\u0131 bombal\u0131yor\u201d diyebiliyor.. Kulland\u0131\u011f\u0131 ifadeye bakar m\u0131s\u0131n\u0131z? \u2026Unsurlar\u0131! \u00d6zel anlam y\u00fckl\u00fcyor.. Hem de bilerek.. Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri i\u00e7in bu ifade kullan\u0131lmaz.. Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, Muharrem \u0130nce\u2019yi de\u011fil de Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131 daha \u00e7ok destekliyor.. HDP\u2019nin baraj\u0131 a\u015fmas\u0131 i\u00e7in can att\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7ekinmeden a\u00e7\u0131klad\u0131 zaten.. \u015eimdi i\u015fi daha da ileri g\u00f6t\u00fcrd\u00fc: -\u201cSelahattin Bey\u2019in hapiste olmas\u0131n\u0131 gerektiren ne var?\u201d -\u015eehir sava\u015flar\u0131, Hendek olaylar\u0131, katledilen 54 ki\u015fi ve Yasin B\u00f6r\u00fc.. Bunlar\u0131 nereye koyaca\u011f\u0131z Kemal Bey? Selahattin Demirta\u015f su\u00e7lu mu su\u00e7suz mu? Buna siz mi mahkemeler mi karar verecek? Neyse.. Biz devam edelim.. Canl\u0131 yay\u0131nda \u0130nce\u2019nin oy oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 30 oldu\u011funu gururla a\u00e7\u0131klad\u0131.. Ama se\u00e7im y\u00fczde 50+1 ile kazan\u0131l\u0131yor Kemal Bey.. Kazanamaz nas\u0131l olsa, benim koltuk da sa\u011flam kal\u0131r m\u0131 diyorsunuz?","Pek\u00e2l\u00e2 K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, HDP\u2019yi de, Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131 da destekleyebilir.. Buna itiraz\u0131m\u0131z yok, olamaz da zaten.. Problem bu s\u0131k\u0131 i\u015f birli\u011fi ve ili\u015fkinin gizlenmesi.. -HDP\u2019yi niye ittifak i\u00e7ine almad\u0131n\u0131z? -El alt\u0131ndan gizli gizli niye destekliyorsunuz.. \u00c7ekindi\u011finiz bir \u015fey mi var?","\u00c7ok konu\u015fuldu biz de yazd\u0131k zaten.. CHP\u2019nin HDP\u2019ye deste\u011fi art\u0131k s\u0131r de\u011fil.. Peki nas\u0131l olacak bu i\u015f? Hangi yolla ger\u00e7ekle\u015fecek.. -Pratik olarak m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc? -Evet m\u00fcmk\u00fcn.. \u0130stanbul en uygulanabilir alan olarak se\u00e7ildi.. Nas\u0131l yap\u0131laca\u011f\u0131 CHP ve HDP \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan sahada birebir test ediliyor.. CHP oylar\u0131 milletvekili se\u00e7imlerinde HDP\u2019ye y\u00f6nlendiriliyor..","CHP \u0130stanbul \u00f6rg\u00fct\u00fc son 10 g\u00fcnde epeyce yol katetti.. HDP oylar\u0131n\u0131 y\u00fczde 0,5 puan artt\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar.. Ama bu yetmez.. Yetmeyece\u011fini bildikleri i\u00e7in: \u201cSe\u00e7imlere 3 hafta daha var.. Y\u00fczde 1\u2019e \u00e7\u0131kart\u0131r\u0131z\u201d diyorlar.. Baraj s\u0131n\u0131r\u0131ndaki HDP i\u00e7in y\u00fczde 1\u2019lik katk\u0131 tabii ki \u00e7ok \u00f6nemli.. Ama HDP\u2019ye baraj a\u015ft\u0131r\u0131lsa bile TBMM \u00e7o\u011funlu\u011fu CHP ve ittifak\u0131 i\u00e7in garanti de\u011fil.. Bir de bunun tersten okumas\u0131 var.. CHP ne kaybediyor? T\u00fcm anketlerde benzer sonu\u00e7lar\u0131 g\u00f6rebiliyorsunuz: Y\u00fczde 25\u2019lerden 18-19\u2019lara kadar geriledi.. Halk\u0131 y\u00f6nlendirme i\u015fi ters tepebilir.. Ama bu hamur daha \u00e7ok su kald\u0131r\u0131r.. Muharrem \u0130nce y\u00fczde 30, CHP y\u00fczde 20 oy al\u0131rsa K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ne diyecek? Daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 gibi bir iki g\u00fcn eve kapanmakla da ge\u00e7i\u015ftiremez art\u0131k.. Dimyat, pirin\u00e7, bulgur olay\u0131n\u0131 Kemal Bey\u2019e hat\u0131rlatmakta fayda var..","CHP ve \u0130Y\u0130 Partide Muharrem \u0130nce krizi ya\u015fan\u0131yor.. Olay\u0131 a\u00e7al\u0131m.. Parlamenter sisteme geri d\u00f6n\u00fc\u015ften bahsediyoruz.. Muhalefet blokunun en b\u00fcy\u00fck se\u00e7im vaadi bu.. Ama Muharrem \u0130nce yan \u00e7izmeye ba\u015flad\u0131.. \u00d6nce \u201cbakar\u0131z, ederiz\u201d dedi.. Ard\u0131ndan \u201c2 y\u0131l sonra\u201d deyince Kemal Bey\u2019in tepesi att\u0131.. Hemen bir zirve.. Programda olmamas\u0131na ra\u011fmen Meral Ak\u015fener\u2019le bulu\u015ftu.. Sanki d\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli olay\u0131ym\u0131\u015f gibi: -\u201cEn k\u0131sa s\u00fcrede parlamenter sisteme geri d\u00f6nece\u011fiz.. Yol haritam\u0131z\u0131 24 Haziran \u00f6ncesinde a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z..\u201d dedi. Muharrem \u0130nce, ba\u015fkanl\u0131k sisteminin \u201cge\u00e7er ak\u00e7e\u201d oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fc.. Ama hevesi kursa\u011f\u0131nda kald\u0131..","CHP\u2019de kriz bir de\u011fil ki.. Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile Muharrem \u0130nce aras\u0131nda yine so\u011fuk r\u00fczg\u00e2rlar esiyor.. Yak\u0131nda kokusu \u00e7\u0131kacakt\u0131r.. Kameralar \u00f6n\u00fcnde tabii ki birbirlerini idare ediyorlar.. Muharrem \u0130nce gitti\u011fi her yerde PR\u2019\u0131n\u0131 yap\u0131yor.. -\u201cCHP\u2019nin ger\u00e7ek lideri benim..\u201d -\u201cAnketlere bak\u0131n halk beni y\u00fczde 30\u2019lara \u00e7\u0131kartt\u0131..\u201d -\u201cK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu y\u00fczde 20\u2019nin alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc..\u201d -\u201c24 Haziran\u2019dan sonra o koltukta nas\u0131l oturacak\u201d \u0130nce bu s\u00f6zlerle CHP \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc ve