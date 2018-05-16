Seçime günler kala flaş isim İyi Parti'den aday oldu

24 Haziran se\u00e7imine say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131. Fla\u015f isim de \u0130yi Parti'den aday olmaya karar verdi.,Partilerde aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurular b\u00fcy\u00fck bir heyecanla ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n,\u00dcnl\u00fc isimler de partilerden aday adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Bu adaylardan birisini de Onur Akay internet sitesindeki haberinden duyurdu.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019de ilklerin hocas\u0131 Prof. Dr. Tamer Dodurka, 24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak olan genel se\u00e7imlerde \u0130yi Parti\u2019den milletvekili aday aday\u0131 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,\u00c7e\u015fitli uluslararas\u0131 ba\u015far\u0131lara imza atan hem uzman psikolog hem de veteriner hekim olan Prof. Dr. Tamer Dodurka, Tekirda\u011f ilinden milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunu yapt\u0131.\r\n,\u00c7evre, hayvan haklar\u0131 ve \u00e7e\u015fitli toplumsal konularda yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar sayesinde kamuoyunca yak\u0131ndan tan\u0131nan Dodurka, \u0130yi Parti\u2019den milletvekili aday aday\u0131 oldu\u011funu OnurAkayMedya\u2019ya a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Tekirda\u011f B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden istifa etti\u011fini de s\u00f6yleyen Dodurka, \u201d24 Haziran\u2019da yap\u0131lacak genel se\u00e7imlerde, \u0130yi Parti\u2019den Tekirda\u011f milletvekili aday adayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurumu yapt\u0131m. \u0130yi Parti\u2019den taraf\u0131ma yap\u0131lan talepler \u00fczerine, g\u00f6revimden istifa ettim. T\u00fcm Tekirda\u011f\u2019a hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 dilerim.\u201d dedi.\r\n