Seçime günler kala Karamollaoğlu'na büyük şok!

Saadet Partisi lideri Karamollao\u011flu'na erken se\u00e7im \u00f6ncesi b\u00fcy\u00fck \u015fok!,B\u00fcy\u00fck kriz \u00e7\u0131kt\u0131! \u0130stifa etti...\r\n\r\n,Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu'nun izledi\u011fi politika ve att\u0131\u011f\u0131 siyasi ad\u0131mlara, partililerden tepki gelmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,HDP'nin ter\u00f6r su\u00e7undan tutuklu cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f'a, CHP'nin ard\u0131ndan Saadet Partisi de sahip \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Demirta\u015f'\u0131n bir an \u00f6nce serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Karamollao\u011flu, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'n\u0131n siyasi kanad\u0131 olan HDP'den, Altan Tan'\u0131 da partiye katt\u0131.\r\n\r\n,24 Haziran s\u00fcrecinde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla parti taban\u0131n\u0131 olduk\u00e7a \u015fa\u015f\u0131rtan Karamollao\u011flu'na sert bir tepki geldi.\r\n\r\n,"Y\u0131llarca \u00fclkemizde askerimizi, sivilimizi, polisimizi \u015fehit eden, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine yanda\u015fl\u0131k eden, propagandas\u0131n\u0131 yapan Selahattin Demirta\u015f'\u0131n cezaevinden \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 arzu ile bekleyen, \u00fcmit eden bir lider benim liderim asla olamaz.,Bu tepki Tokat'\u0131n Zile il\u00e7esinde Saadet Partisi \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 olan Serdal Ak\u00e7ay'dan geldi.. Bu nedenle il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve partisinden istifa etti\u011fini belirten Ak\u00e7ay, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n\r\n,Bu nedenle Saadet Partisi \u0130l\u00e7e Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan, Say\u0131n Temel Karamollao\u011flu'nun Zile temsilcili\u011finden ve Sadet Partisi \u00fcyeli\u011finden istifa ediyorum.".,Say\u0131n Karamollao\u011flu'nun ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde de Diyarbak\u0131r'da K\u00fcrdistan kelimesinin kabul edilebilir oldu\u011funu s\u00f6ylemesi bu da bizleri ayr\u0131ca \u00fczm\u00fc\u015f ve rahats\u0131z etmi\u015ftir.