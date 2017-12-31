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Seçimi kazandı, 200 araçlık konvoyla karşılandı
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Seçimi kazandı: 200 araçlık konvoyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Aralık günü katıldığı AK Parti Hakkâri 6’ncı İl Olağan Kongresi’nde rakibi Emrullah Gür’e karşı 244 delegenin oyunu alarak, il başkanı seçilen Metin Tekin, kente gelişinde 200 araçlık konvoyla karşılandı.
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