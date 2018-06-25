Seçimin ardından Arınç'tan çarpıcı Erdoğan yorumu

TBMM Eski Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, Twitter'dan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 kutlad\u0131.\r\n,Ar\u0131n\u00e7 Twitter hesab\u0131ndan \u015fu mesajlar\u0131 payla\u015ft\u0131: Bug\u00fcn sand\u0131k ba\u015f\u0131na giderek demokrasinin bayram\u0131 olan se\u00e7imleri hep beraber idrak ettik. Bu \u00f6nemli g\u00fcnde oyunu kullanan her bir vatanda\u015f\u0131m\u0131za ve se\u00e7imler i\u00e7in yurdumuzun d\u00f6rt bir yan\u0131nda zaman zaman sahada zaman zaman masa ba\u015f\u0131nda emek harcayan, ter d\u00f6ken t\u00fcm te\u015fkilat \u00fcyelerimize \u015fahsi te\u015fekk\u00fcrlerimi sunuyorum.,Rekor d\u00fczeyde kat\u0131l\u0131m ve milletimizin iradesinin mecliste rekor d\u00fczeyde temsiliyle sonu\u00e7lananan se\u00e7imlerin partimize, milletimize ve \u00fclkemize hay\u0131rlar getirmesini temenni ediyorum.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 h\u00fck\u00fcmet sisteminin ilk cumhurba\u015fkan\u0131 olan dava arkada\u015f\u0131m, partimizin genel ba\u015fkan\u0131, cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 ve se\u00e7ilen milletvekillerimizi en kalbi duygular\u0131mla tebrik eder, bu mukaddes g\u00f6revlerinde ba\u015far\u0131lar dilerim.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n biraz \u00f6nce konu\u015fmas\u0131nda belirttti\u011fi \u00fczere \u201cArt\u0131k se\u00e7im d\u00f6neminde ya\u015fanan tart\u0131\u015fmalar\u0131, gerginlikleri, k\u0131rg\u0131nl\u0131klar\u0131 geride b\u0131rak\u0131p \u00fclkemizin gelece\u011fine yo\u011funla\u015fma zaman\u0131d\u0131r.\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde y\u00fczde 52 oy alan Recep Tayyip Erdo\u011fan, yeni sistemde Cumhurba\u015fkan\u0131 oldu. TBMM Eski Ba\u015fkan\u0131 B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131yla, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 tebrik etti.\r\n