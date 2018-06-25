Seçimin ardından dolarda sert düşüş

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekilli Se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re Erdo\u011fan'\u0131n birinci \u00e7\u0131kmas\u0131 dolarda sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe neden oldu.,Bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen Cumhurba\u015fkan\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekilli Se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan Asya piyasalar\u0131nda g\u00fcne d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flayan dolar\/TL, 4,5868'e kadar geriledi ve saat 00.45 itibar\u0131yla 4,59-4,60 aras\u0131nda dengelendi. ,Ayn\u0131 dakikalarda avro\/TL y\u00fczde 1,5 azal\u0131\u015fla 5,3710'dan, sterlin\/TL de y\u00fczde 1,6 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 6,1070'ten i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. ,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve AK Parti'nin, Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve 27. D\u00f6nem Milletvekili Genel Se\u00e7imi'nde resmi olmayan sonu\u00e7lara g\u00f6re birinci \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n Asya piyasalar\u0131nda T\u00fcrk liras\u0131 varl\u0131klara ilgisinin y\u00fcksek oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,,Analistler, se\u00e7im belirsizli\u011finin ortadan kalkmas\u0131n\u0131n T\u00fcrk liras\u0131 varl\u0131klar\u0131n g\u00fc\u00e7lenmesine neden oldu\u011funu belirterek, yurt i\u00e7i piyasalar a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda d\u00f6viz kurlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn ivme kazanabilece\u011fini ifade etti. Teknik a\u00e7\u0131dan dolar\/TL'de 4,55 ve 4,46 seviyelerinin destek konumunda oldu\u011funu kaydeden analistler, bu hafta se\u00e7imlerin ard\u0131ndan piyasalarda volatilitenin azalmas\u0131n\u0131n beklenebilece\u011fini dile getirdi.