Seçimin en büyük kaybedeni o isim oldu

Baraj alt\u0131nda kalmamas\u0131 i\u00e7in Halklar\u0131n Demokratik Partisi (HDP)'ye destek veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bunun sonucu olarak milletvekili se\u00e7iminde bekledi\u011fi seviyeye \u00e7\u0131kamad\u0131. \r\n,Milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131n 550'den 600'e \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oran\u0131 y\u00fczde 25'ten y\u00fczde 22'ye d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,HDP'nin Muharrem \u0130nce'ye verece\u011fi destekle Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminde bir ad\u0131m \u00f6ne ge\u00e7mek isteyen CHP, Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilmesiyle hem cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7imini kaybetti hem de b\u00fcy\u00fck oy kayb\u0131 ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,\r\nMuharrem \u0130nce'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 olma hayallerinin t\u00fckenmesiyle, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun da koltu\u011fu sallanmaya ba\u015flad\u0131.,Daha \u00f6nce CHP Genel Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'na adayl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koyan Muharrem \u0130nce, cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015f\u0131n\u0131 kaybederse Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun kar\u015f\u0131s\u0131na aday olarak \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti ancak parti i\u00e7inden gelen haberler ise \u00e7ok daha farkl\u0131 y\u00f6nde.\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce'nin se\u00e7imin ard\u0131ndan bir s\u00fcre bekleyip, genel ba\u015fkanl\u0131k i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayaca\u011f\u0131 belirtilirken Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nu istemeyen vekillerin harekete ge\u00e7mek i\u00e7in talimat bekledi\u011fi iddia edildi. (HABER7)\r\n\r\n,.