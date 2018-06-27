Seçimin kazananı vatandaş

Yeni d\u00f6nemde at\u0131lacak en \u00f6nemli ad\u0131mlardan biri de, i\u015fsizlikle m\u00fccadele olacak. ,H\u00fck\u00fbmet, y\u00fczde 10 olan i\u015fsizli\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcrmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131racak. ,Y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte olan istihdam desteklerine, ara vermeden yenileri eklenecek. H\u00fck\u00fbmet, kamuda 4B\u2019ye ge\u00e7emeyen K\u0130T\u2019lerdeki ta\u015feronlar i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131lacak. ,\u00d6te yandan seferberlikte, ilave istihdam sa\u011flayan i\u015fverenlere destekler devam edecek. ,Bu kapsamda imalat ve bili\u015fim sekt\u00f6r\u00fcnde mevcut istihdama ilave her bir \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n t\u00fcm sigorta primleri ve vergileri, esas kazan\u00e7lar\u0131 \u00fczerinden desteklenecek. ,\u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131 alt\u0131nda; mesleki deneyimi veya i\u015f tecr\u00fcbesi olmayan gen\u00e7lere, bunlar\u0131n kazand\u0131r\u0131larak istihdam edilebilirliklerinin art\u0131r\u0131lmas\u0131 sa\u011flanacak. ,Gen\u00e7lere g\u00fcnl\u00fck 61 lira, gelece\u011fin meslekleri diye adland\u0131r\u0131lan i\u015flerde ise 75 lira har\u00e7l\u0131\u011fa devam edilecek. \u0130\u015fba\u015f\u0131 e\u011fitim program\u0131n\u0131n s\u00fcresi bili\u015fim, imalat ve enerji sekt\u00f6rleri i\u00e7in 6 ay, di\u011fer sekt\u00f6rler i\u00e7in 3 ay olacak. ,Ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan \u00fccretler, bu te\u015fvik kapsam\u0131nda olacak.,End\u00fcstri 4.0, yeni d\u00f6nemde ad\u0131m ad\u0131m hayata ge\u00e7irilecek., Bu kapsamda nitelikli eleman ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in \u0130\u015eKUR taraf\u0131ndan 18-29 ya\u015f aras\u0131ndaki gen\u00e7lere 9 ay boyunca siber g\u00fcvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bili\u015fim, kodlama gibi alanlarda e\u011fitim verilecek. E\u011fitim boyunca her ay 2 bin 250 lira cep har\u00e7l\u0131\u011f\u0131 da\u011f\u0131t\u0131lacak.,\u00c7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda ara eleman ihtiya\u00e7lar\u0131, mesleki ve teknik liselerden kar\u015f\u0131lanacak. Planlamaya g\u00f6re bu liselerden mezun olan \u00f6\u011frencilerin, okul bitti\u011finde hangi i\u015fe girece\u011fi \u00f6nceden haz\u0131rlanan politikalarla belli olacak. Mesleki ve teknik lise mezunlar\u0131n\u0131n istihdam\u0131 \u00f6zendirilecek ve \u00f6zel sekt\u00f6re te\u015fvikler verilecek.,\u00d6\u011fretmen atamalar\u0131 h\u0131z kesmeyecek. 5 y\u0131ll\u0131k d\u00f6nemde a\u00e7\u0131k, kapat\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131lacak. \u0130lk ad\u0131m bu sene at\u0131lacak. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde yap\u0131lacak 5 bin atamadan sonra, y\u0131l bitmeden 20 bin \u00f6\u011fretmen daha g\u00f6reve ba\u015flat\u0131lacak. B\u00f6ylece 25 bin \u00f6\u011fretmen, bu y\u0131l \u00f6\u011frencileriyle bulu\u015facak.,Kamuda \u00e7al\u0131\u015fan engelli say\u0131s\u0131, 52 bin 373\u2019ten, 58 bine \u00e7\u0131kar\u0131lacak. \u0130lke olarak y\u0131l\u0131n son \u00e7eyre\u011finde 2 bin 500 engelli atamas\u0131 yap\u0131lacak. \u00d6zel sekt\u00f6rde engelli istihdam\u0131 i\u00e7in de te\u015fvikler artt\u0131r\u0131lacak. \u0130\u015fe al\u0131nan her engelli vatanda\u015f\u0131n sigorta primini, H\u00fck\u00fbmet kar\u015f\u0131lamaya devam edecek.