Seçimler iptal mi olacak? AK Partili Şentop açıkladı...

AK Parti Tekirda\u011f Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n\u015eentop'un a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,"Bu sistem g\u00fc\u00e7l\u00fc Meclis'i gerekteriyor. Kabinedeki bir\u00e7ok arkada\u015f\u0131m\u0131z g\u00fc\u00e7l\u00fc Meclis i\u00e7in aday g\u00f6sterildi. ,Yasama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 b\u00fct\u00fcn\u00fcyle Meclis'te olacak. \u015eimdi yasamay\u0131 Meclis belirleyecek, daha \u00f6nce h\u00fck\u00fcmet belirliyordu. Aday listelerimizle de g\u00fc\u00e7l\u00fc Meclis istedi\u011fimizi g\u00f6stermi\u015f olduk." \r\n\r\n,"24 Haziran'dan sonra Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi diye yeni bir d\u00fczenleme olacak. Yeni sistemde KHK yok. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi, KHK kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc de\u011fil. ,Kanunun \u00fcst\u00fcnde de\u011fil. KHK ile d\u00fczenlenen bakanl\u0131k te\u015fkilatlar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Se\u00e7imden sonra yetki kanunu bir nevi m\u0131nt\u0131ka, zemin temizli\u011fi i\u00e7in kullan\u0131lacak. Yetki kanunun kullan\u0131laca\u011f\u0131 zaman dilimi 24 Haziran'a kadar. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Kararnamesi ise, 24 Haziran'dan sonra kullan\u0131lacak. Yetki Kanunu \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girer."\r\n\r\n,"Se\u00e7imi etkileyecek bir husus yok. Se\u00e7imde uygulanmas\u0131yla ilgili d\u00fczenlemeler bunlar. AYM iptal karar\u0131 verirse, YSK bunu daha \u00f6nceki teham\u00fclleri ile uygulayacakt\u0131r. YSK, prensip kararlar alarak uygular. AYM'nin karar\u0131 ne olursa olsun se\u00e7imin iptali s\u00f6z konusu olmaz."\r\n\r\n,''AK Parti'ye oy \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in hayvanlar\u0131n a\u011f\u0131rlar\u0131n yak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz. Bizim amac\u0131m\u0131z seim sonras\u0131 tehditlerin \u00f6n\u00fcn\u00fc kapatmak. Bunu kullan\u0131p kullanmamak se\u00e7im YS'n\u0131n l\u00fczum g\u00f6rmesiyle ilgiliydi. HDP'nin y\u00fcksek oy ald\u0131\u011f\u0131 yerlerle ilgili vatanda\u015flar\u0131n bu oylar\u0131n tehditle al\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dair iddialar\u0131 var. Se\u00e7men iradesinin tehditle sapt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, gizli oy ilkesinin ger\u00e7ekle\u015fmedi\u011fi s\u00f6yleniyor. YSK, tehditin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek i\u00e7in bu karar\u0131 ald\u0131"\r\n\r\n,"\u0130lk turda biter. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131 milletimiz g\u00fc\u00e7l\u00fc bir destekle yeniden se\u00e7ecektir. Anketler de, saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da bunlar\u0131 g\u00f6steriyor. ,Anketlerin baz\u0131lar\u0131 se\u00e7im \u00f6ncesi manip\u00fclatif oluyor. Se\u00e7im sonucuna en yak\u0131n sonucu bulan firma diyorlar, nas\u0131l bulmu\u015f? Se\u00e7ime g\u00fcnler kala yapm\u0131\u015f anketi, daha \u00f6ncekilerde alakas\u0131 yok. Bizim sand\u0131k y\u00f6netimine kadar sahada birimlerimiz var."