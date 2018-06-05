Seçimlere 18 gün kala son anket yayınlandı

Se\u00e7imlere 18 g\u00fcn kala yay\u0131nlanan ankette; Cumhur \u0130ttifak\u0131'n\u0131n oy oran\u0131 belli oldu.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ile MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli aras\u0131nda var\u0131lan mutabakat ile; iki parti, 24 Haziran se\u00e7imlerine Cumhur \u0130ttifak\u0131 olarak girme karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan kar\u015f\u0131s\u0131nda se\u00e7im galibiyeti g\u00f6remeyen muhalefet partileri ise Millet \u0130ttifak\u0131 ad\u0131 alt\u0131nda bulu\u015ftu.\r\n\r\n,Kurulan ittifaklar sonu\u00e7lar\u0131 de\u011fi\u015ftirmedi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin kaderini belirleyecek se\u00e7imlere 18 g\u00fcn kala, ORC Ara\u015ft\u0131rma \u015eirketi'nin yapt\u0131\u011f\u0131 anketin sonu\u00e7lar\u0131 yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\n,Sonu\u00e7larda, Meclis'te \u00e7o\u011funlu\u011fu elde etmek isteyen Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n h\u00fcsran\u0131 ya\u015fayaca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,.