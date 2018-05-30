Seda Sayan'dan üzen haber geldi

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve sunucu Seda Sayan, d\u00fcn ak\u015fam program\u0131n\u0131n yap\u0131m \u015firketinin d\u00fczenledi\u011fi iftar yeme\u011finde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \r\n,Gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Seda Sayan, sunuculu\u011funu yapt\u0131\u011f\u0131 programda \u00fczen haberi verdi.\r\n,"Pilates yaparken iki kas\u0131m y\u0131rt\u0131ld\u0131. Fizik tedavi ile ge\u00e7irebilece\u011fimizi sand\u0131k ama olmad\u0131. Ameliyat \u015fart" diyen Sayan, yaz tatilini ameliyat i\u00e7in bekledi\u011fini s\u00f6yledi.,O\u011flu O\u011fulcan Engin'in sevgilisi ile tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 haberlerini yalanyalayan Seda Sayan "Hen\u00fcz tan\u0131\u015fmad\u0131m. O\u011fulcan ile de konu\u015fmad\u0131k bu konuyu. ,\u00c7ocu\u011fum kimi getirirse ba\u015f\u0131m\u0131n tac\u0131. Ama daha k\u00fc\u00e7\u00fck. Bence bir erkek 30 ya\u015f\u0131ndan sonra evlili\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcnmeli" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,O\u011fulcan'\u0131n \u00e7ok akl\u0131 ba\u015f\u0131nda bir \u00e7ocuk oldu\u011funu da s\u00f6zlerine ekleyen Sayan, "Ben art\u0131k har\u00e7l\u0131\u011f\u0131m\u0131 ondan al\u0131yorum. Art\u0131k her \u015feyi o y\u00f6netiyor, aileye o bak\u0131yor. Patron o" dedi.\r\n\r\n