Seda Sayan'ın bilinmeyen kasedi ortaya çıktı

Kad\u0131rgal\u0131 Aysel olarak nam salan \u00fcnl\u00fc \u015eark\u0131c\u0131 Seda Sayan'\u0131n hi\u00e7 kimsenin bilmedi\u011fi gizli bir kasedi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Sayan'\u0131n eski kasedinin kapa\u011f\u0131ndaki foto\u011fraf\u0131 ise \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k uyand\u0131rd\u0131.\r\n \r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Seda Sayan'\u0131n bir \u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan bilinmeyen "Yand\u0131 Pilav Tavas\u0131" adl\u0131 alb\u00fcm\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n,Kad\u0131rgal\u0131 Aysel olarak da bilinen Seda Sayan'\u0131n, Aysel G\u00fcl kaset \u00e7\u0131kart\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Seda Sayan kariyerinin ba\u015f\u0131ndayken \u00f6nce Aysel G\u00fclsa\u00e7ar olan ad\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirdi sonra da g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc de\u011fi\u015ftirdi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,V\u00fccudunun \u00e7e\u015fitlik b\u00f6lgelerine estetik yapt\u0131ran Seda Sayan, ayr\u0131ca g\u0131d\u0131s\u0131n\u0131 ald\u0131rd\u0131, ka\u015flar\u0131n\u0131 gerdirdi. Cildine doku takviyesi yapt\u0131rd\u0131. ,Dudaklar\u0131na dolgu yapt\u0131rd\u0131.\r\n,.