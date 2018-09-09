Seda Sayan'ın kulağındaki şaşırttı

TV programlar\u0131nda s\u00fcrekli kulakl\u0131k takt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in i\u015fitme kayb\u0131 ya\u015fayan Seda Sayan ameliyat oldu. ,Seda Sayan, art\u0131k kula\u011f\u0131nda d\u0131\u015far\u0131dan zor g\u00f6r\u00fclen minik bir \u00e7iple dola\u015f\u0131yor. ,\u00d6nceki g\u00fcn Etiler'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen sanat\u00e7\u0131, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 duyma kayb\u0131 nedeniyle bu yola ba\u015fvurdu\u011funu s\u00f6yleyip ekledi: ,"Mesleki deformasyon ya\u015fam\u0131\u015f\u0131m." ge\u00e7en ay ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 kulak ameliyat\u0131 sonras\u0131 kula\u011f\u0131na \u00e7ip tak\u0131lan sanat\u00e7\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "Sorunumu hemen hallettiler. \u00c7ip g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor bile" dedi. \u00c7ipin de\u011feri ise 10 bin lira.\r\n\r\n,Kula\u011f\u0131na \u00e7ip tak\u0131lan Sayan, \u201cYa\u015fad\u0131\u011f\u0131m \u015fey mesleki deformasyon. Ama art\u0131k iyiyim\u201d dedi.\r\n