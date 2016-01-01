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Seda Sayan’ın yeğenin evliliği ihanet sebebiyle bitti
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Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet sebebiyle bitti.
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