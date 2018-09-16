Seda Sayan yere kapaklandı! Ardından çıkan gerçek şoke etti

Ge\u00e7ti\u011fimiz ay 'Zenginlerin yeni ak\u0131m\u0131' olarak ortaya \u00e7\u0131kan 'Falling Stars' \u00e7\u0131\u011f gibi b\u00fcy\u00fcyor. ,\u0130\u015fte o poz;\r\n\r\n,.,Sosyal medya fenomenlerinin ve zenginlerin, \u00f6zel jetlerinden inerken kendilerini yere atarak d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f gibi verdikleri pozlar g\u00fcn ge\u00e7tikt\u00e7e farkl\u0131 alanlara da yay\u0131ld\u0131. \u015eu an sosyal medyada #FallingStars etiketi alt\u0131nda yakla\u015f\u0131k 28 bin ki\u015fi bu pozu veriyor.\r\n\r\n,Bu ak\u0131m\u0131 ba\u015flatan ki\u015finin DJ Smash oldu\u011fu rivayeti var. \u00c7\u00fcnk\u00fc Smash d\u0131\u015f\u0131nda bu trendi ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylenen Rus model Natasha Poly ve Lena Perminova'n\u0131n da ak\u0131ma \u00f6n ayak oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. Asl\u0131nda kim olursa olsun durum \u00f6yle \u00e7\u0131lg\u0131nca bir hal ald\u0131 ki, art\u0131k d\u00fcnyada 'Bu pozu vermeyen bizden de\u011fildir!' noktas\u0131na gelindi.,Her kesimden insan bu trende ayak uydurmu\u015f durumda. ,Moda haftas\u0131 i\u00e7in \u0130ngiltere'ye giden Seda Sayan'da bu ak\u0131ma kap\u0131lmaktan kendini alamad\u0131., Girdi\u011fi kafenin \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131da "FallinStars" (D\u00fc\u015fen Y\u0131ld\u0131zlar) pozu verdi. ,Ba\u015fta ne oldu\u011funu anlayamad\u0131\u011f\u0131m\u0131z foto\u011fraf\u0131n alt\u0131nda yine bir sosyal medya \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n