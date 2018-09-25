Sedanur Güzel cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alındı

Kars Ka\u011f\u0131zman'da kaybolduktan 7 g\u00fcn sonra cesedi bulunan 9 ya\u015f\u0131ndaki Sedanur G\u00fczel'in katilleri aran\u0131yor.,Son dakika geli\u015fmesine g\u00f6re bir isim daha g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,M\u00dcGE ANLI'YI B\u0130LE KU\u015eKUYA D\u00dc\u015e\u00dcRD\u00dc,Sedanur'un bulunmas\u0131 i\u00e7in ATV'deki programa kat\u0131lan isim, M\u00fcge Anl\u0131'y\u0131 bile ku\u015fkuya d\u00fc\u015f\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.,D\u00fcnk\u00fc yay\u0131nda da anlatt\u0131\u011f\u0131 bir \u00e7ok \u015fey yalan \u00e7\u0131k\u0131nca, \u0130stanbul Emniyeti d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. Yay\u0131ndan sonra kald\u0131\u011f\u0131 otelde g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.,"BEN SU\u00c7SUZUM",Sorguya g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Himmet U\u00e7, ''Benim bu i\u015fle ilgim alakam yok, benim ba\u015fka s\u00f6yleyecek bir \u015feyim yok.,Uzaktan yak\u0131ndan bu konuyla alakam yok. Su\u00e7suz g\u00fcnahs\u0131z\u0131m ben'' a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,CANLI YAYINDA PAN\u0130KLEM\u0130\u015eT\u0130,M\u00fcge Anl\u0131'ya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 o hali : Himmet U\u00e7 d\u00fcn ATV ekranlar\u0131ndaki programda ba\u011f\u0131r\u0131p \u00e7a\u011f\u0131r\u0131yordu.,M\u00fcge Anl\u0131 ve program\u0131n psikolo\u011fu s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rd\u0131k\u00e7a Himmet U\u00e7 daha da paniklemi\u015fti.,SEDANUR G\u00dcZEL'\u0130N OTOPS\u0130S\u0130,Ka\u011f\u0131zman'a 30 kilometre uzakl\u0131ktaki 350 n\u00fcfuslu Pasl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Handan Abdullah G\u00fczel \u00e7iftinin 3 \u00e7ocu\u011fundan en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olan Sedanur G\u00fczel, 16 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle saatlerinde kaybolmu\u015ftu.,Sedanur'un \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kesinle\u015firken otopsi raporu bekleniyor.,ERTAN BOZKURT'UN C\u0130NSEL SAPKINLI\u011eI,Olayla ilgili olarak Ertan Bozkurt tutuklanm\u0131\u015ft\u0131. Ertan Bozkurt da M\u00fcge Anl\u0131'n\u0131n program\u0131na \u00e7\u0131km\u0131\u015f ve \u00e7eli\u015fkili ifadeleri ile ku\u015fku olu\u015fturmu\u015ftu.,Ara\u015ft\u0131rmalar sonunda Ertan Bozkurt'un sahte kimlikle gezdi\u011fi ve cezaevi firarisi oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.,Cezaevinde tutuklu olan Ertan Bozkurt bir itirafta bulunmazken cep telefonundan cinsel i\u00e7erikli videolar\u0131, facebook hesab\u0131ndan da sapk\u0131n e\u011filimli payla\u015f\u0131mlar \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.