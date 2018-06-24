Sedat Peker'den seçmene çağrı

"Hukuk\u00e7ular\u0131mla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm. Kullan\u0131lan oyun foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fmak, oyu ge\u00e7ersiz k\u0131lmazm\u0131\u015f karde\u015flerim. Ancak 250 TL para cezas\u0131, binde bir ihtimal olabilirmi\u015f. Para cezalar\u0131n\u0131 ben \u00f6derim, rahat olun karde\u015flerim.",Her f\u0131rsatta Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a destek verdi\u011fini dile getiren Sedat Peker se\u00e7imle ilgili bir payla\u015f\u0131mda bulundu.\r\n,Sedat Peker, se\u00e7imle ilgili payla\u015f\u0131mlar\u0131 nedeniyle ceza alan se\u00e7mene seslendi.\r\n,Hukuk\u00e7ularla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade eden Sedat Peker, oy kullananlar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fc payla\u015fmas\u0131 nedeniyle oyunun ge\u00e7ersiz say\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,Sedat Peker ancak bu nedenle ceza al\u0131nabilece\u011fini bildirdi ve al\u0131nan para cezalar\u0131n\u0131 \u00f6deyece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n,Sedat Peker payla\u015f\u0131m\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n