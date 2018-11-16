Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu..

\u015eehidin, sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 "Vatan i\u00e7in katlan\u0131lan \u00f6l\u00fcm kadar, tatl\u0131 ve \u015ferefli bir \u00f6l\u00fcm var m\u0131d\u0131r?" yaz\u0131s\u0131 okuyanlar\u0131 duyguland\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,\u200bAskeri \u00fcs b\u00f6lgesinde e\u011fitim ama\u00e7l\u0131 havan topu at\u0131\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131nda meydana gelen patlamada bir asker \u015fehit d\u00fc\u015ft\u00fc, yaralanan 4 asker hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\r\n,G\u00fcvenlik kaynaklar\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, \u015eenoba beldesindeki Bili\u00e7 Tepe \u00dcs B\u00f6lgesi'nde havan topu at\u0131\u015f\u0131 e\u011fitimi s\u0131ras\u0131nda patlama meydana geldi.\r\n,Helikopterle \u015e\u0131rnak Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131 askerlerden birinin durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,Uludere\u2019nin \u015eenoba Beldesi Bili\u00e7 Tepe \u00fcs b\u00f6lgesinde at\u0131\u015f e\u011fitimi s\u0131ras\u0131nda havan mermisi patlamas\u0131 sonucu \u015fehit olan askerin kimli\u011fi belirlendi. \r\n,4 askerin de yaraland\u0131\u011f\u0131 patlamada \u015fehit olan Piyade S\u00f6zle\u015fmeli Er Cemil Ka\u00e7maz\u2019\u0131n Kahramanmara\u015f\u2019\u0131n Oniki\u015fubat il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00d6zt\u00fcrk Mahallesi n\u00fcfusuna kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Ya\u015far-D\u00f6ne Ka\u00e7maz ailesinin 3 \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ortancas\u0131 olan \u015fehidin 1.5 y\u0131l \u00f6nce g\u00f6reve ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\u015eehit Cemil Ka\u00e7maz\u2019\u0131n naa\u015f\u0131, yar\u0131n Ulucami\u2019de k\u0131l\u0131nacak \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015eeyh Adil Mezarl\u0131\u011f\u0131 \u015eehitli\u011fi\u2019nde topra\u011fa verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.