Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu...

\u015eehidimizin ismi ve memleketi belli oldu...,.,Hakkari'nin \u00c7ukurca il\u00e7esinde PKK'l\u0131 ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan d\u00f6\u015fenen EYP'nin infilak etmesi sonucu \u015fehit olan 2 askerden Piyade Astsubay \u00dcst\u00e7avu\u015f Tolga Pehlivan'\u0131n ac\u0131 haberi, bug\u00fcn \u00f6\u011flen saatlerinde memleketi Samsun'un Bafra il\u00e7esindeki baba evine ula\u015ft\u0131.,Askreri yetkililer taraf\u0131ndan Sad\u0131k Pehlivan'a o\u011flunun \u015fehit oldu\u011fu haberi verildi. \r\n\r\n,\u015eehidin baba evine dev bir T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 as\u0131ld\u0131. \u015eehidin e\u015fi Sevde Pehlivan'\u0131n ise Bursa'da bir yak\u0131nlar\u0131n\u0131n yan\u0131na gitti\u011fi ifade edildi.