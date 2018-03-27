Şehidin cenazesine binler akın etti

Binlerce ki\u015fi oraya ak\u0131n etti.,\u00c7oluk, \u00e7ocuk, kad\u0131n, erkek haberi alan herkes...,Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 kapsam\u0131nda Afrin b\u00f6lgesinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen arama tarama faaliyetleri s\u0131ras\u0131nda el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131n\u0131n infilak etmesi sonucu \u015fehit olan Piyade Uzman \u00c7avu\u015f \u0130brahim Im\u0131\u015f, memleketi Afyonkarahisar'\u0131n \u015euhut il\u00e7esinde son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131.\r\n,Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanl\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan \u015fehidin naa\u015f\u0131, Yal\u0131 Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik al\u0131nd\u0131. \u015eehidin e\u015fi Yasemin Im\u0131\u015f'\u0131n, 4,5 ayl\u0131k k\u0131z\u0131 Z\u00fcmra ve 5 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Kayra'y\u0131 kuca\u011f\u0131na alarak vedala\u015fmas\u0131 herkesi duyguland\u0131rd\u0131.\r\n,Helallik al\u0131n\u0131rken \u015fehidin babas\u0131 Ali, annesi \u015eifa, Sakarya'da Uzman \u00c7avu\u015f e\u011fitimi alan karde\u015fi Aykut Im\u0131\u015f ve di\u011fer yak\u0131nlar\u0131 tabuta sar\u0131larak g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.\r\n,"Sen benim k\u0131ymetlimdin. Yavruma doyamad\u0131m, o benim bir tanemdi." diyen anne \u015eifa'y\u0131 yak\u0131nlar\u0131 teselli etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n,E\u015fi Yasemin, "Sen hi\u00e7bir yere s\u0131\u011famazs\u0131n, buraya da s\u0131\u011famazs\u0131n. \u00c7ocu\u011fumuz kocaman oldu. Beni de g\u00f6t\u00fcr askerim benim." diyerek tabuta sar\u0131ld\u0131.\r\n,\u00d6\u011frenciler, dev T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 a\u00e7arak "\u015eehitler \u00f6lmez, vatan b\u00f6l\u00fcnmez." diye slogan att\u0131.\r\n