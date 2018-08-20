Şehidin oğlundan yürek yakan sözler: Babacığım kalk, bana sarıl!

Samsun'da Kurban Bayram\u0131 arifesinde \u015fehit yak\u0131nlar\u0131, \u015fehitlikleri ziyaret edip Kuran okudu. ,I\u011fd\u0131r'da PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu \u015fehit olan polis memuru Burak Zor'un mezar\u0131n\u0131 ziyaret etti.\r\n,\u015eehit yak\u0131nlar\u0131, Kurban Bayram\u0131 arifesinde \u015fehitlikleri ziyaret ederek mezarlar\u0131n ba\u015f\u0131nda Kur'an-\u0131 Kerim okuyup, dua etti. ,Asri Mezarl\u0131k ve K\u0131rank\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda bulunan \u015fehitliklere gelen aileler, \u015fehitlerin kabirleri ba\u015f\u0131nda duygulu anlar ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n,Eymen Zor da annesi Cansu Zor ile birlikte K\u0131rank\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131'ndaki Garnizon \u015eehitli\u011fi'ne gelerek, \u015fehit babas\u0131n\u0131n mezar\u0131n\u0131 ziyaret etti. ,2015 y\u0131l\u0131nda I\u011fd\u0131r'\u0131n Aral\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Hasanhan k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda, PKK'l\u0131 ter\u00f6ristlerin bombal\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u015fehit olan 13 polisten Burak Zor'un mezar ta\u015f\u0131n\u0131 \u00f6pen Eymen Zor, ard\u0131ndan su d\u00f6kt\u00fc. ,.,Eymen Zor'un bu s\u0131rada "Babac\u0131\u011f\u0131m, kalk bana sar\u0131l, ben seni \u00e7ok \u00f6zledim" demesi, mezarl\u0131kta bulunanlar\u0131 duyguland\u0131rd\u0131.\r\n\r\n