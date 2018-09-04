Şehirde büyük panik! Vampir kelebekler evleri istila etti

Rize\u2019de bitkilerin \u00f6z\u00fcn\u00fc emerek zarar verdi\u011fi i\u00e7in vampir kelebek olarak adland\u0131r\u0131lan Ricania Simulans bu kez evleri istila etmeye ba\u015flad\u0131.,Ye\u015fil bitkilerin t\u00fcm\u00fcne konarak \u00f6z\u00fcn\u00fc emen ve bitkiyi kurutan 'Ricania Simulans' isimli kelebek t\u00fcr\u00fcne Rize halk\u0131 bitkinin \u00f6z\u00fcn\u00fc emdi\u011fi i\u00e7in 'Vampir Kelebek' ismini vermi\u015fti.,Bu kelebekler art\u0131k bitkilerin yan\u0131 s\u0131ra insanlar\u0131n ya\u015fam olan\u0131 olan evlere dahi girmeye ba\u015flad\u0131. Havan\u0131n karar\u0131p evin \u0131\u015f\u0131klar\u0131n\u0131n yanmas\u0131yla evleri istila eden kelebekler z\u0131plad\u0131\u011f\u0131nda \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 insan\u0131n ise can\u0131n\u0131 da yak\u0131yor. ,Giderek g\u00fc\u00e7lendi\u011fi g\u00f6r\u00fclen vampir kelebekler ev han\u0131mlar\u0131n\u0131n da korkulu r\u00fcyas\u0131 olmaya ba\u015flad\u0131. Hemen her evde kendisine yer bulan kelebekler evde ya\u015fayanlar taraf\u0131ndan \u00f6l\u00fc vaziyette yerlerden g\u00fcnde birka\u00e7 kez s\u00fcp\u00fcr\u00fclmek zorunda kal\u0131yor. ,G\u00fcrkan \u201cGer\u00e7ekten bir canavar bu vampir kelebek. \u015eu anl\u0131k sadece belli bitki t\u00fcrlerine gelmiyor. Onlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda b\u00fct\u00fcn sebzelere, b\u00fct\u00fcn otlara, \u00fcz\u00fcm\u00fcnden tutun, dutuna kadar her t\u00fcrl\u00fc meyveye hatta \u00e7aya dadand\u0131. Bizim buradan yetkililere \u00e7a\u011fr\u0131m\u0131z, T\u00fcrkiye\u2019de ki b\u00fct\u00fcn bilim insanlar\u0131, yada d\u00fcnyada varsa bu i\u015f ile u\u011fra\u015fan Karadeniz B\u00f6lgesi\u2019ni kurtarma projesi yap\u0131lmal\u0131. Yani bu \u015fekilde organik \u00e7ay yapmam\u0131z\u0131n da bir anlam\u0131 yok. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00f6z suyunu i\u00e7ince bitkinin kurumas\u0131na sebep olan bir canl\u0131 bu. Kimyasal ila\u00e7lar\u0131n kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 kimseye \u00f6nermiyoruz\u201d dedi. ,Kendilerinin bir \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 oldu\u011funu, bu konu \u00fczerine titizlikle gittiklerini dile getiren G\u00fcrkan \u201cBizim bir \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z var, thiobacillus ad\u0131 verilen s\u0131v\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f bakteriyi bitkinin alt \u00fcst yapraklar\u0131na ve g\u00f6vdesine vurdu\u011funuzda bitkinin b\u00fcnyesine giriyor. ,Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi\u2019nde \u00f6zellikle sahil kesimlerde ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda t\u00fcreyen Ricania Simulans bu kez rak\u0131m\u0131 y\u00fckseltti ve y\u00fcksek b\u00f6lgelerde de etkili olmaya ba\u015flad\u0131.,Kelebek gelip oraya kondu\u011funda 2-3 g\u00fcn i\u00e7erisinde kelebe\u011fin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcyoruz. Ama 10 g\u00fcnl\u00fck bir s\u00fcresi var bunun tekrar ila\u00e7lama yapmam\u0131z gerekiyor. Yani biz \u00fcreticiler i\u00e7in pahal\u0131 bir y\u00f6ntem bu. 250 miligram\u0131 25 lira civar\u0131nda sat\u0131l\u0131yor. ,Kelebekler 3 ay ya\u015f\u0131yor, 10 g\u00fcn aral\u0131klarla vurmaya kalkt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda \u00e7ok maliyetli oluyor. 250 miligram\u0131 yar\u0131m d\u00f6n\u00fcml\u00fck bir araziye uygulanabiliyor\u201d ifadelerini kulland\u0131. , 10 g\u00fcn \u00f6nce gelmi\u015f olsayd\u0131n\u0131z buradan yukar\u0131ya \u00e7\u0131kamazd\u0131n\u0131z, her yer doluydu. Ar\u0131 pete\u011fe nas\u0131l u\u00e7arsa bunlarda eve \u00f6yle u\u00e7uyor. \u0130nsan\u0131 \u0131s\u0131rm\u0131yor ama vuruyor, \u00f6yle bir vuruyor ki vurdu\u011fu yeri de ac\u0131t\u0131yor. Ka\u015f\u0131nt\u0131 yap\u0131yor, ka\u015f\u0131na ka\u015f\u0131na yara oluyoruz. Ya d\u00fcnyan\u0131n sonudur, ya bu kelebek bizi yiyecek\u201d dedi. (\u0130HA),Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi'nin bu illetten kurtulmas\u0131 i\u00e7in acilen bir proje haz\u0131rlan\u0131p eyleme ge\u00e7ilmesi gerekti\u011fini dile getiren F\u0131nd\u0131kl\u0131 Organik Meyve \u00dcreticileri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Mehmet G\u00fcrkan, bitkilerin kurumas\u0131na sebep olan 'Ricania Simulans' isimli kelebe\u011fin bir canavar oldu\u011funu ve her bitkiye zarar verdi\u011fini ifade etti. ,Tarlada meyve ad\u0131na hi\u00e7bir verim alamad\u0131klar\u0131n\u0131, tarlar\u0131nda onlar\u0131 bezdiren kelebeklerin evlerine kadar girdi\u011fini dile getiren Fatma G\u00fcrkan ise \u201cHi\u00e7bir \u015feyimiz kalmad\u0131. Fasulyeyi yedi, biberi yedi, m\u0131s\u0131r\u0131 yedi. Bir bak\u0131n bah\u00e7elerde hi\u00e7bir \u015fey kalmad\u0131, bu y\u0131l 1 tane fasulye alamad\u0131k. Bu y\u0131l evlere u\u00e7tu, ama nerden girdi bizde anlayamad\u0131k. \u015eeytan m\u0131d\u0131r nedir, nereden giriyor eve anlamad\u0131k. Geliyoruz siliyoruz yine ayn\u0131, siliyoruz yine ayn\u0131.