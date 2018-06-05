Şehirde her yerden yılan fışkırıyor!

\u015eehri y\u0131lanlar bast\u0131, her yerden \u00e7\u0131k\u0131yorlar...,Kastamonu\u2019nun Tosya \u0130l\u00e7esinde son g\u00fcnlerde etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar ve son olarak ge\u00e7ti\u011fimiz ak\u015fam saat 23.44 s\u0131ralar\u0131nda merkez \u00fcst\u00fc Tosya olan 3.7 \u015fiddetinde ya\u015fanan deprem sonras\u0131 il\u00e7eyi y\u0131lan bast\u0131.\r\n\r\n,Tosya Belediyesi \u0130tfaiye ekipleri, son 25 g\u00fcnde gelen ihbarlarda yakla\u015f\u0131k 3 adet y\u0131lan vakas\u0131ndan 1 y\u0131lan\u0131 yakalay\u0131p do\u011fal ya\u015fama b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\n,Di\u011fer iki ihbarda itfaiyenin olay yerine gelmesi ile birlikte y\u0131lanlar ka\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Yetkilileri y\u0131lanlar\u0131n son g\u00fcnlerde gelen ihbarlarda, evlerin i\u00e7ine, arabalar\u0131n kaputlar\u0131na, bah\u00e7elere ve su borular\u0131na kadar girebilece\u011fini bu konularda dikkatli olunmas\u0131 gerekti\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz gece yar\u0131s\u0131 ya\u015fanan deprem sonras\u0131 yer alt\u0131nda ya\u015fanan toprak kaymalar\u0131 sonucu y\u0131lanlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kabilece\u011fi fakat bu y\u0131lanlar\u0131n herhangi bir deprem veya ba\u015fka afetlerin habercisi olmad\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde a\u00e7\u0131klama yapt\u0131lar.\r\n\r\n,Baz\u0131 y\u0131lanlar\u0131n zehirli olabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunan itfaiye ekipleri, bu t\u00fcr durumda kendilerine haber verilmesini istedi. Ekipler, y\u0131lan ve benzeri yabani hayvanlar\u0131n bulunmas\u0131 durumunda dokunulmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Sedat A\u011fac\u0131ko\u011flu