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15 TEMMUZ
Ramazan
Şehit annesine hakarete 'ders gibi' karar
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Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan özel halk otobüsü şoförüne ders gibi bir ceza veridi.
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