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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.
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