Şehit Dökmeci'nin kanı yerde kalmadı

\u200bHakkari'nin Y\u00fckeskekova il\u00e7esinde PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6risteler taraf\u0131ndan yola d\u00f6\u015fenen EYP\u2019nin uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu \u015fehit olan Uzman Jandarma V. Kademeli \u00c7avu\u015f Serkan D\u00f6kmeci\u2019nin kan\u0131 yerde kalmad\u0131. ,Hakkari Valili\u011fi taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada,"01 Eyl\u00fcl 2018 g\u00fcn\u00fc Y\u00fcksekova il\u00e7esi \u0130kiyaka Da\u011flar\u0131 B\u00f6lgesinde 2, Kuzey Irak Zap B\u00f6lgesinde 3 ve Basyan Beme\u015fkavt B\u00f6lgesinde 2 olmak \u00fczere toplamda 7 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu \u0130HA ile tespit edilerek, icra edilen hava harek\u00e2tlar\u0131 neticesinde etkisiz hale getirilmi\u015ftir. ,Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir\u201d denildi.\r\n\r\n,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan b\u00f6lgede ba\u015flat\u0131lan operasyonlar kapsam\u0131nda 7 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi. ,B\u00f6ylece; 31 A\u011fustos 2018 tarihinde Y\u00fcksekova il\u00e7esi B\u00fcy\u00fck\u00e7iftlik Beldesi Evliya Tepede EYP\u2019nin (el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu \u015fehit olan Uzman Jandarma V. Kademeli \u00c7avu\u015f Serkan D\u00f6kmeci\u2019nin kan\u0131 yerde kalmam\u0131\u015ft\u0131r.