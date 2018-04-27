Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi aday adayı oldu

\u015eehit Astsubay K\u0131demli Ba\u015f\u00e7avu\u015f \u00d6mer Halisdemir'in karde\u015fi Soner Halisdemir ,AK Parti \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, babas\u0131 Hasan H\u00fcseyin, a\u011fabeyi Do\u011fan, k\u0131z karde\u015fi Elif Serin, amcas\u0131 ve halas\u0131yla bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi.,Aday oldu\u011funu a\u00e7\u0131klayan Halisdemir, "Her \u015feyden \u00f6nce \u015fehit sanca\u011f\u0131 ta\u015f\u0131yor olmak hem \u00e7ok onur verici hem de a\u011f\u0131r bir sorumluluk getirmekte. ,Ancak 15 Temmuz g\u00fcn\u00fc \u00fclkemizin ya\u015fam\u0131\u015f oldu\u011fu al\u00e7ak darbe giri\u015fimi sonucunda bu kutsal g\u00f6n\u00fcl i\u015fini en iyi \u015fekilde yapabilece\u011fimin kanaatine vard\u0131m. ,T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n bize duydu\u011fu g\u00fcven ve desteklerinden dolay\u0131 bu ad\u0131m\u0131 att\u0131m. \r\n,Bu vazifede \u00f6nceli\u011fim hi\u00e7bir menfaat g\u00f6zetmeksizin \u00fclkem, milletim ve memleketim i\u00e7in \u00f6lmekse \u00f6lmek, m\u00fccadeleyse m\u00fccadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yard\u0131mc\u0131s\u0131 olsun\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Halisdemir'in aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusunu yar\u0131n AK Parti Genel Merkezi'nde yapaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,.