Şehrin ortasında feci görüntü!

\u015eoke eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, \u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'da \u00e7ekildi.\r\n\r\n,Leytonstone semtinde g\u00fcpeg\u00fcnd\u00fcz al\u0131nan kay\u0131tta, dev y\u0131lan\u0131n g\u00fcvercini s\u0131karak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ve daha sonra yedi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nSosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler, k\u0131sa s\u00fcrede binlerce kez izlendi ve \u0130ngiliz medyas\u0131n\u0131n dikkatini \u00e7ekti.\r\n\r\n,\u015eehrin ortas\u0131nda feci g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Kimse yan\u0131na yakla\u015famad\u0131...\r\n,Bir petshoptan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 tahmin edilen bir boa y\u0131lan\u0131, kalabal\u0131k bir caddede bir g\u00fcvercini yakalad\u0131.\r\n\r\n,Kalabal\u0131k caddede pe\u015f pe\u015fe \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar y\u00fckseldi!