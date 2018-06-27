Seksenler dizisinin ünlü isminden büyük değişim!

Seksenler dizisinde can verdi\u011fi Rukiye karakteri ile sevilen \u00d6zlem T\u00fcrkad de\u011fi\u015fimiyle g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. ,\u00dcnl\u00fc oyuncu verdi\u011fi kilolar ve de\u011fi\u015ftirdi\u011fi sa\u00e7 modeliyle bamba\u015fka bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcye kavu\u015ftu. ,T\u00fcrkad 35 kilo verdi\u011fini a\u00e7\u0131klayarak "Bizim ailede y\u00fcksek tansiyon, \u015feker ve kalp hastal\u0131\u011f\u0131 herkeste var. Bu arada 40 ya\u015f bir e\u015fik ve onu ge\u00e7tikten sonra bende de yava\u015f yava\u015f emareler kendini g\u00f6stermeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Kilodan dolay\u0131 dizimde ve belimde ciddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar oluyordu. K\u0131sacas\u0131 hayat\u0131m\u0131n her alan\u0131nda kilo beni a\u015fa\u011f\u0131ya \u00e7ekmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Ameliyat olma s\u00fcrecinden biraz korkuyordum ama bu i\u015fin g\u00fcvenli bir yere gitti\u011fini g\u00f6r\u00fcnce ani bir kararla t\u00fcp mide ameliyat\u0131 olmaya karar verdim. Kilo verdikten sonra daha iyi anl\u0131yorum, ger\u00e7ekten ya\u015fam kalitem artt\u0131." dedi. ,.