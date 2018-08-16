Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde çekilmiş yeni fotoğrafı paylaşıldı

Yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131ld\u0131r cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Selahattin Demirta\u015f'\u0131n yeni foto\u011fraf\u0131n\u0131 e\u015fi payla\u015ft\u0131.,Ba\u015fak Demirta\u015f, Edirne Cezaevi'nde yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131ld\u0131r tutuklu bulunan e\u015fi Selahattin Demirta\u015f'\u0131n yeni foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Foto\u011fraf\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015fan Demirta\u015f, "Merhabalar. Selahattin ile g\u00f6r\u00fc\u015f g\u00fcn\u00fcm\u00fczd\u00fc bug\u00fcn. Gayet iyi ve moralli. Herkese selam\u0131 var" dedi.\r\n\r\n,100 binin \u00fczerinde takip\u00e7isi olan Ba\u015fak Demirta\u015f'\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok say\u0131da yorum ve be\u011feni ald\u0131.\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fte o payla\u015f\u0131m;\r\n,.