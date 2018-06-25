Selahattin Demirtaş’ın nüfusa kayıtlı olduğu ilçe 'Erdoğan' dedi

Tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n, n\u00fcfusa kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n Palu il\u00e7esinin y\u00fczde 88'i Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan yana tercihini kulland\u0131. ,24 Haziran Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Milletvekilli\u011fi Genel Se\u00e7imleri oylamas\u0131nda 411 bin 19 se\u00e7menin bulundu\u011fu Elaz\u0131\u011f\u2019da 355 bin ki\u015fi sand\u0131k ba\u015f\u0131na gitti.,\u0130l genelinde ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemlerde oldu\u011fu gibi yine Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a y\u00fczde 70'lik bir destek \u00e7\u0131kt\u0131. ,\u0130kinci s\u0131rada ise y\u00fczde 15'le CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Muharrem \u0130nce yer ald\u0131. ,Demirta\u015f'a ise il genelinde y\u00fczde 6,4 oran\u0131nda oy \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n il\u00e7eleri aras\u0131nda HDP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f\u2019\u0131n n\u00fcfusa kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu Palu'da ise Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'a y\u00fczde 88 oran\u0131nda oy \u00e7\u0131kt\u0131. ,Derimta\u015f'a ise n\u00fcfusa kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu il\u00e7ede y\u00fczde 4,8 oran\u0131nda oy verildi. Elaz\u0131\u011f'da, Palu ayn\u0131 zamanda Erdo\u011fan'a en \u00e7ok oy veren il\u00e7e oldu.\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi\u2019ni getiren 16 Nisan Anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi halk oylamas\u0131nda da Palu il\u00e7esindeki se\u00e7menlerin y\u00fczde 92.13'\u00fc 'evet' oyu vermi\u015fti.