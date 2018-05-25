Selahattin Demirtaş seçilirse Vatan Partisi'ni kapatacak mı?

\u201cBen se\u00e7ilirsem Vatan Partisi\u2019ni kapatt\u0131rmayaca\u011f\u0131m. Partiniz dahil, b\u00fct\u00fcn partilerin hazineden adil bir yard\u0131m almas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131m. Ayr\u0131ca siz kazan\u0131rsan\u0131z s\u00f6z veriyorum, HDP\u2019yi biz kendimiz kapataca\u011f\u0131z. @Dogu_Perincek\u201d\r\n,HDP\u2019nin tutuklu Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f, sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden Vatan Partisi Genel ba\u015fkan\u0131 ve Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek\u2019e cevap verdi.,Do\u011fu Perin\u00e7ek iktidar olduklar\u0131nda HDP\u2019nin kapat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Perin\u00e7ek\u2019in bu s\u00f6zlerine Edirne Cezaevi\u2019nde tutuklu bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f sosyal medya hesab\u0131ndan \u015f\u00f6yle cevap verdi:\r\n\r\n\r\n