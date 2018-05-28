Selahattin Demirtaş'tan Fox TV başvurusu

HDP\u2019nin cezaevindeki Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Selahattin Demirta\u015f i\u00e7in Fox TV'ye dikkat \u00e7eken bir ba\u015fvuru geldi.,HDP'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Parti S\u00f6zc\u00fcm\u00fcz Ayhan Bilgen Selahattin Demirta\u015f'\u0131n propaganda hakk\u0131n\u0131 cezaevi ko\u015fullar\u0131nda kullanabilmesi i\u00e7in Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u015fvuruda bulunmu\u015ftur" diye belirtildi.\r\n\r\n,HDP ayr\u0131ca, Selahattin Demirta\u015f'\u0131n Fox TV\u2019de yay\u0131nlanan \u201cLiderler Fox\u2019ta\u201d program\u0131na cezaevindeki ankes\u00f6rl\u00fc telefondan kat\u0131labilmesinin sa\u011flanmas\u0131n\u0131 talep etti.\r\n\r\n,Ba\u015fvurunun Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan kabul edilmesi durumunda; Fox Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal ve \u0130smail K\u00fc\u00e7\u00fckkaya, Selahattin Demirta\u015f'\u0131n yatt\u0131\u011f\u0131 Edirne cezaevinde program yapacak.,"Parti S\u00f6zc\u00fcm\u00fcz Ayhan Bilgen, Cumhurba\u015fkan\u0131 Aday\u0131m\u0131z Selahattin Demirta\u015f'\u0131n propaganda hakk\u0131n\u0131 cezaevi ko\u015fullar\u0131nda kullanabilmesi i\u00e7in Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u015fvuruda bulunmu\u015ftur. ,YSK Temsilcimiz Mehmet Tiryaki de, Demirta\u015f'\u0131n 30 May\u0131s \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Fox TV'de yay\u0131nlanacak Liderler Fox'ta program\u0131na cezaevindeki ankes\u00f6rl\u00fc telefondan kat\u0131lmas\u0131 ve haftal\u0131k 10 dakika olan telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi hakk\u0131n\u0131 burada kullanabilmesi i\u00e7in giri\u015fimde bulunulmas\u0131n\u0131 istemi\u015ftir." \r\n\r\n,Ba\u015fvuruda Demirta\u015f ile televizyon program\u0131 yapmak isteyen, g\u00f6r\u00fc\u015fmek isteyen bas\u0131n mensuplar\u0131na da izin verilmesi talep edilmi\u015ftir. ,Ayr\u0131ca Demirta\u015f'\u0131n Fox TV\u2019de yay\u0131nlanan 'Liderler Fox\u2019ta' program\u0131na cezaevindeki ankes\u00f6rl\u00fc telefondan kat\u0131labilmesinin sa\u011flanmas\u0131 da talepler aras\u0131nda yer alm\u0131\u015ft\u0131r. \r\n\r\n