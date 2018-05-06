Selda Bağcan oyunu kime vereceğini açıkladı

Selda Ba\u011fcan, 24 Haziran se\u00e7imlerinde oyunu kime verece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Sosyal medya hesab\u0131ndan foto\u011fraf payla\u015fan Selda Ba\u011fcan, "G\u00f6nl\u00fcmdeki aday sizdiniz zaten. Fizik\u00e7iler her zaman ba\u015far\u0131l\u0131 olur" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Sanat\u00e7\u0131 Selda Ba\u011fcan 24 Haziran se\u00e7imlerinde g\u00f6nl\u00fcnden ge\u00e7en aday\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan foto\u011frafl\u0131 payla\u015f\u0131m yaparak duyurdu.\r\n,Selda Ba\u011fcan ile Muharrem \u0130nce'nin yan yana oldu\u011fu foto\u011fraf\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda..., "Sevgili Muharrem \u0130nce.. G\u00f6nl\u00fcmdeki aday sizdiniz zaten.. Fizik\u00e7iler her zaman ba\u015far\u0131l\u0131 olur..." ifadeleri yer ald\u0131.\r\n,.