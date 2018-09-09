Semih Şentürk futbolu bıraktı!

Fenerbah\u00e7e\u2019nin efsane 10 numaras\u0131 Alex de Souza, Semih \u015eent\u00fcrk hakk\u0131nda duygusal bir payla\u015f\u0131mda bulundu. ,Semih \u015eent\u00fcrk\u2019\u00fcn aktif futbol hayat\u0131na nokta koydu\u011fu bilgisini payla\u015fan unutulmaz 10 numara, her f\u0131rsatta \u00e7ok iyi anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve \u00e7ok iyi dost olduklar\u0131n\u0131 ifade etti\u011fi Semih \u015eent\u00fcrk\u2019e ki\u015fisel Instagram hesab\u0131ndan bir veda mesaj\u0131 yay\u0131nlad\u0131. \u0130\u015fte o mesaj:,\u201cSemih'le 2004 senesinde tan\u0131\u015ft\u0131k. Atak elemanlar\u0131m\u0131z PVH ve Nobre'ydi. 2004 devre aras\u0131nda Nicolas Anelka aram\u0131za kat\u0131ld\u0131, Pierre sakatland\u0131. Semih de orada aram\u0131zdayd\u0131. Semih'in antremanlardaki alan kovalayal\u0131p hareketlenmeri ve son toplardaki becerisi \u00e7ok ama \u00e7ok dikkatimi \u00e7ekiyordu.,Daha sonralar\u0131 Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow ve niceleri geldi. Ama Semih \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ediyordu. Ne zaman saha i\u00e7inde g\u00f6rev gelse ondan bekleneni her zaman yap\u0131yordu. Hi\u00e7 unutmuyorum Zico geldi\u011finde bana iki \u015fey s\u00f6yledi 1-) Alex yeni kaptan sensin 2-) T\u00fcrk oyuncular\u0131 tan\u0131mamda bana yard\u0131mc\u0131 ol \u00e7\u00fcnk\u00fc T\u00fcrkleri iyi tan\u0131mam laz\u0131m. Zico'dan Semih'i dikkatle izlemesini, buna fazlas\u0131yla de\u011fer oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015ftim. Ve Zico bunu uygulad\u0131. \u00d6zellikle Brezilyal\u0131 oyuncular Semih ile oynamaktan b\u00fcy\u00fck keyif al\u0131yorlard\u0131. \u00c7ok ama \u00e7ok iyiydi.,Ben Semih ile birlikte oynamaya bay\u0131l\u0131yordum. \u0130lk g\u00fcn\u00fcmden son g\u00fcn\u00fcme kadar benim yan\u0131mda oldu, benim T\u00fcrk gibi olmama yard\u0131mc\u0131 olanlardan oldu. Bana hep yard\u0131mc\u0131 oldu. Bug\u00fcn onunla telefonda konu\u015furken \u00e7ok duyguland\u0131m. Futbol'u b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131n haberini bana verdi ve o anda beraber ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir \u00e7ok duygu, beraber olu\u015fturdu\u011fumuz bir \u00e7ok atak g\u00f6z\u00fcm\u00fcn \u00f6n\u00fcnde canland\u0131. Semih, seni \u00e7ok seviyorum karde\u015f. Sana art\u0131k saha d\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131nda d\u00fcnyalar dolusu \u015fans diliyorum. #Seninhayran\u0131n\u0131m\u201d