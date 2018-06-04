Semih Şentürk'ten bomba paylaşım: 4 yıldır sustum...

Fenerbah\u00e7e'nin eski futbolcusu Semih \u015eent\u00fcrk, Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkan olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sosyal medyadan mesaj payla\u015ft\u0131.\r\n,\u0130\u015fte \u015eent\u00fcrk'\u00fcn sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 o s\u00f6zler; ,"Bundan 19 sene \u00f6nce k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuktum hayallerimi s\u00fcsleyen kul\u00fcb\u00fcn kap\u0131s\u0131ndan girdi\u011fimde.. ,Evlad\u0131 olarak yeti\u015fti\u011fim, formas\u0131 alt\u0131nda \u00e7e\u015fitli ba\u015far\u0131lara imza att\u0131\u011f\u0131m, kalbimle ba\u011fl\u0131 oldu\u011fum kul\u00fcpte o d\u00f6nemin hocas\u0131 ve ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131ld\u0131m.. ,Yar\u0131m sezon boyunca noter g\u00f6zetiminde alt yap\u0131yla idmanlara \u00e7\u0131kt\u0131m..\r\nKadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lma sebebimi bile bilmezken \u015fuan\u0131n eski ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fc\u015fme talebim onayland\u0131 fakat g\u00f6r\u00fc\u015fmeye gitti\u011fimde beni kar\u015f\u0131layan kendisi de\u011fil kul\u00fcb\u00fcn CEO\u2019suydu.. ,Kimsenin etti\u011finin kimsenin yan\u0131na kalmayaca\u011f\u0131na inand\u0131m.. Kibir ve inat, bir ki\u015finin kendini \u00f6nce m\u00fckemmel g\u00f6rmesini sonra da sonunu olu\u015fturur.. Bana bir veda mesaj\u0131 dahi yay\u0131nlamay\u0131 \u00e7ok g\u00f6ren Fenerbah\u00e7e\u2019mizin eski ba\u015fkan\u0131m say\u0131n Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a bundan sonra ki hayat\u0131nda sonsuz mutluluk ve sa\u011fl\u0131k dilerim.. Tarihi bir se\u00e7imle lay\u0131k oldu\u011fu yere gelen Say\u0131n ba\u015fkan\u0131m AL\u0130 KO\u00c7\u2019u kutlar; kendisine g\u00f6revinde sonsuz ba\u015far\u0131lar dilerim...",G\u00f6nderilme sebebimin Alex\u2019i u\u011furlamaya gitmem oldu\u011funu s\u00f6yleyenler oldu; hep s\u00f6ylerim yine tekrar etmek isterim ki pi\u015fman de\u011filim, bug\u00fcn olsa tekrar ge\u00e7irmeye giderdim.. Bu a\u00e7\u0131klamay\u0131 neden bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131ma dair soru i\u015fareti bar\u0131nd\u0131ranlar i\u00e7in; 4 y\u0131l boyunca Fenerbah\u00e7e\u2019me ve y\u00f6netim kuruluna sayg\u0131mdan sustum..