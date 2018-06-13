21. bölümü ile sezon finali yapan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunda ne olacak? sorusu ile ilgili detaylar burada. Her çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi 21. bölüm ile birlikte sezon finaline imza attı. Şimdi ise herkes Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda ne olacak, Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm fragmanı izle, Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyor. İşte ATV Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...