Sen Anlat Karadeniz'de beklenen oldu\r\n,Yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu tarafa reytingleri alt \u00fcst eden Sen Anlat Karadeniz'in \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta ekrana gelecek b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde s\u00fcrpriz geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131yor.,Ba\u015frollerinde Ula\u015f Tuna Aslantepe, \u0130rem Helvac\u0131o\u011flu, Mehmet Ali Nuro\u011flu ve Sinan Tuzcu gibi isimlerin rol ald\u0131\u011f\u0131 Sen Anlat Karadeniz'in 15. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131nda Tahir ve Nefes, evleneceklerini c\u00fcmle aleme duyurur. \r\n\r\n,Ancak bu evlili\u011fe Tahir'in annesi Saniye Han\u0131m kar\u015f\u0131d\u0131r.,Reyting rekoru k\u0131ran dizinin 15. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 iki g\u00fcnde Youtube'da 2 milyona yak\u0131n izlendi.\r\n\r\n,.