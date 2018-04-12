Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın eşi bakın kim çıktı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde saplant\u0131l\u0131 a\u015f\u0131k rol\u00fcndeki Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuro\u011flu, oyunculu\u011fuyla ekran ba\u015f\u0131ndakileri kendisine hayran b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131.,Karakteri gere\u011fi kad\u0131nlar\u0131n tepkini \u00e7eken yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu, Instagram'da e\u015fiyle birlikte payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafla tekrar g\u00f6n\u00fcllerde taht kurdu.,.7 Eyl\u00fcl 1979 tarihinde \u0130stanbul'da d\u00fcnyaya gelen Mehmet Ali Nuro\u011flu'nun babas\u0131 subay oldu\u011fu i\u00e7in tayinlerle, k\u0131zkarde\u015fi ve annesiyle Patnos, K\u0131br\u0131s, \u0130stanbul, Tekirda\u011f, Ankara gibi yerlerde hayat\u0131n\u0131 ge\u00e7irmi\u015ftir.\r\n\r\n,Sen Anlat Karadeniz'de t\u00fcm kad\u0131nlar\u0131n nefret etti\u011fi Vedat hakk\u0131nda bir ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Televizyon ekranlar\u0131nda ilk kez TRT'deki "Yuvadan Bir Ku\u015f U\u00e7tu" dizisinde minik bir rol ile g\u00f6r\u00fcn\u00fcr. \u00c7a\u011fan Irmak'\u0131n yaz\u0131p y\u00f6netti\u011fi \u00c7emberimde G\u00fcl Oya adl\u0131 dizisinde \u00d6zge \u00d6zberk ile ba\u015frol oynamas\u0131 hayat\u0131n\u0131n d\u00f6n\u00fcm noktas\u0131 olur. \u00c7emberimde G\u00fcl Oya ile b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 yakalar ve sonra devam\u0131 h\u0131zla gelir.\r\n\r\n,(ODT\u00dc) Orta Do\u011fu Teknik \u00dcniversitesi Felsefe b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde 3 y\u0131l devam eder. Sonras\u0131nda kendini lise y\u0131llar\u0131ndan bu yana yak\u0131n hissetti\u011fi tiyatroya verir. Okuldan ayr\u0131l\u0131r ve Hacettepe \u00dcniversitesi Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fcne girer. Devlet Tiyatrolar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Nuro\u011flu, bir d\u00f6nem Semih Sergen'in asistanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlenir.\r\n\r\n,\u0130\u015fte e\u015fi...