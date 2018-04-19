Sen Anlat Karadeniz'e darbe vuruldu

Haftalard\u0131r reytinglerde birinci gelemeyen Dirili\u015f'e g\u00fczel haber geldi.,\u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131 TRT 1\u2019de Dirili\u015f Ertu\u011frul, ATV\u2019de Sen Anlat Karadeniz dizileri ekrana geliyor. ,Star TV\u2019de yay\u0131nlanan B\u00f6r\u00fc dizisi ge\u00e7ti\u011fimiz hafta final yapt\u0131. ,Dizi sinema filmi ile devam edecek.,K\u00f6t\u00fc karakterlerden Sadettin K\u00f6pek'in \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc Dirili\u015f Ertu\u011frul, uzun bir aradan sonra Sen Anlat Karadeniz'i birincilik koltu\u011fundan indirdi.\r\n\r\n,D\u00fcn ak\u015fam\u0131n reytingler\u0131nda TRT 1'de yay\u0131nlanan Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisi birinci s\u0131raya otururken, ikinci s\u0131rada ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada ise Sen Anlat Karadeniz'in \u00f6zeti yer ald\u0131.\r\n\r\n,AB'de ise birincilik Dirili\u015f Ertu\u011frul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fck ise Sen Anlat Karadeniz'in \u00f6zetinin oldu.\r\n\r\n,.