Sen Anlat Karadeniz'e Diriliş darbesi

TRT ekranlar\u0131n\u0131n d\u00f6nem dizisi Dirili\u015f Ertu\u011frul, reytinglerde uzun s\u00fcredir oturdu\u011fu birincilik koltu\u011funu Sen Anlat Karadeniz'e kapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.,Birincili\u011fi kapt\u0131rsa da yoluna emin ad\u0131mlarla devam eden Dirili\u015f, bu hafta toplam izleyicide Sen Anlat Karadeniz ile fark\u0131 kapatarak "Ensendeyim" mesaj\u0131 verdi. ,Konuyla ilgili bir yaz\u0131 kaleme alan Posta'n\u0131n televizyon ele\u015ftirmeni Mesut Yar, "Dirili\u015f'in Sen Anlat Karadeniz'i anlatmas\u0131na ramak kald\u0131" ifadelerini kulland\u0131.,\u015fte Mesut Yar'\u0131n yaz\u0131s\u0131ndaki ilgili k\u0131s\u0131m;,\u00c7ar\u015famba geceleri \u00fczerinde farkl\u0131l\u0131k edilmeyecek tek gece oldu neredeyse. "Dirili\u015f Ertu\u011frul"un (TRT 1) s\u00fcksesi bitecek gibi de\u011fil...\r\n\r\n,D\u00f6nem dizisi izleyenlerin g\u00f6rmek istedi\u011fi manzaraya ve duymak istedikleri diyaloglara hassasiyetle yer veriliyor...\r\n\r\n,Belki de bu y\u00fczden birka\u00e7 haftad\u0131r toplam izleyicide gerisinde kald\u0131\u011f\u0131 "Sen Anlat Karadeniz" (atv) isimli diziyi yakalamas\u0131na ramak kald\u0131.\r\n\r\n,Sen Anlat Karadeniz'e bu hafta beklenmeyen bir darbe geldi.