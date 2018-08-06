Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu Öykü Gürman kötü haber sosyal medyadan duyurdu

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye karakterini oynayan oyuncu ve \u015fark\u0131c\u0131 \u00d6yk\u00fc G\u00fcrman, k\u00f6t\u00fc haberi sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden duyurdu. ,.,Evlerinin \u00d6n\u00fc Boyal\u0131 Direk \u015fark\u0131s\u0131yla hayat\u0131m\u0131za giren \u015fimdilerde ise ekranlar\u0131n en \u00e7ok izlenen dizisi "Sen Anlat Karadeniz" de seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan \u00d6yk\u00fc G\u00fcrman, sosyal medya hesab\u0131ndan k\u00f6t\u00fc bir haber verdi.\r\n\r\n,G\u00fcrman yengesinin vefat etti\u011fini duyurdu.\r\n,Yengesiyle \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015fan \u00d6yk\u00fc G\u00fcrman, "D\u00fcnya'ya gelmemize sebep olan g\u00f6zlerimi a\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken ilk g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm,belki de dedikleri gibi \u015fark\u0131 s\u00f6yler gibi ilk a\u011flad\u0131\u011f\u0131m ki\u015fi "yengem" .... "bu \u00e7ocuklar\u0131 ben do\u011furttum"derken ki gururu,sevinci,g\u00fcl\u00fcmseyi\u015fi bana hep mutluluk verdi.... her zaman hissettim o s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131, ve hissetmeye de devam edece\u011fim... bir foto\u011fraf \u00e7ok \u015fey demek asl\u0131nda.... an\u0131lar, \u00e7ocukluk, aile, sevgi, sayg\u0131, ba\u011fl\u0131l\u0131k, payla\u015f\u0131m ama en \u00e7ok kalan, bize en \u00e7ok kalmas\u0131 gereken i\u00e7ten bir g\u00fcl\u00fc\u015f ve iyi niyet... Ba\u015f\u0131m\u0131z sa\u011folsun yengem, nurlar i\u00e7inde yat" s\u00f6zleriyle ac\u0131s\u0131n\u0131 takip\u00e7ileriyle payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n,Yengesini kaybeden \u00d6yk\u00fc G\u00fcrman'\u0131n g\u00f6nderisine takip\u00e7ileri taziye yorumlar\u0131n\u0131 b\u0131rakt\u0131.\r\n