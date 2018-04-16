ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde \u015five yapmay\u0131 unutan Tahir sosyal medyada alay konusu oldu.,.,Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i sosyal medyada alay konusu oldu,ATV ekranlar\u0131nda reyting rekorlar\u0131 k\u0131ran Sen Anlat Karadeniz'in son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Deli Tahir \u015five yapmay\u0131 unutunca olanlar oldu. \r\n,Sosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler k\u0131sa s\u00fcrede y\u00fcz binlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan izlenirken, \u00e7ok say\u0131da da yorum ald\u0131.\r\n,Baz\u0131 kullan\u0131c\u0131lar Tahir'in her halini be\u011fendi\u011fini belirtirken, baz\u0131lar\u0131 da Karadeniz \u015fivesini bozmamas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131.