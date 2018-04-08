Sen Anlat Karadeniz'in yıldızından evlilik sinyali

Sen Anlat Karadeniz'in g\u00fczel oyuncusu \u00d6yk\u00fc G\u00fcrman sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla evlilik sinyalleri verdi.\r\n,Sen Anlat Karadeniz dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Asiye karakteriyle \u00e7ok konu\u015fulan \u00d6yk\u00fc G\u00fcrman \u00f6zel hayat\u0131nda mutlulu\u011fu yakalad\u0131. ,\u00d6yk\u00fc G\u00fcrman, ilk evlili\u011fini Yavuz Bing\u00f6l ile yapm\u0131\u015f ancak \u00e7ift 1 y\u0131l dolmadan bo\u015fanm\u0131\u015ft\u0131. G\u00fcrman, yakla\u015f\u0131k 8 ayd\u0131r reklamc\u0131 Fatih \u0130\u00e7meler ile birlikte. \u0130kili bulduklar\u0131 her f\u0131rsat\u0131 birlikte ge\u00e7iriyor. Fatih \u0130\u00e7meler, sevgilisini s\u0131k s\u0131k Trabzon'daki sette ziyaret ediyor.,Rekortmen dizinin \u00fcnl\u00fc oyuncusundan evlilik sinyali geldi.,Evlilik yolunda ilerledikleri konu\u015fulan \u00e7iftten Fatih \u0130\u00e7meler, d\u00fcn sevgilisiyle u\u00e7akta \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131Instagram sayfas\u0131nda payla\u015ft\u0131. \u0130\u00e7meler, foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na "Sabret... \u015e\u00fckret... Sev..." notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.,.