Sen Anlat Karadeniz zirvede

Sen Anlat Karadeniz ve Dirili\u015f Ertu\u011frul dizileri aras\u0131ndaki reyting yar\u0131\u015f\u0131nda kazanan bu hafta da de\u011fi\u015fmedi.\r\n,\u00c7ar\u015famba ak\u015famlar\u0131 ATV ve TRT1 ekranlar\u0131nda ya\u015fanan reyting yar\u0131\u015f\u0131n\u0131n kazanan\u0131 yine de\u011fi\u015fmedi.\r\n\r\n,AB'de ise birincilik Dirili\u015f Ertu\u011frul'un, ikincilik Sen Anlat Karadeniz'in, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcl\u00fck ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in oldu.\r\n\r\n,\u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 Dirili\u015f Ertu\u011frul, yine izleyicisiyle bulu\u015ftu.,ATV'de yay\u0131nlanan Sen Anlat Karadeniz ise yine ayn\u0131 g\u00fcn ekranlara geldi...,D\u00fcn ak\u015fam\u0131n reyting s\u0131ralamas\u0131nda ATV'de yay\u0131nlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi birinci s\u0131raya otururken, ikinci s\u0131rada TRT 1'de ekrana gelen Dirili\u015f Ertu\u011frul dizisi, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada ise Sen Anlat Karadeniz'in \u00f6zeti yer ald\u0131.\r\n\r\n,.,Ancak Sen Anlat Karadeniz reytinglerde yine zirvede