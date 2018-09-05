Şener Şen yeni filmi için İlyas Salman'a yeşil ışık yaktı

T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f en b\u00fcy\u00fck ustalar\u0131ndan olan \u015eener \u015een, \u0130lyas Salman'\u0131n "Ke\u015fke film yapsak ama buna yana\u015fm\u0131yor" s\u00f6z\u00fcne, "Neden olmas\u0131n? Ke\u015fke yapsak, ben de isterim" diyerek kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.\r\n,Oyuncu \u015eener \u015een bir d\u00f6nem birlikte projelerde rol ald\u0131\u011f\u0131 \u0130lyas Salman'la film yapmak istedi\u011fi mesaj\u0131 verdi.,Milliyet'in haberine g\u00f6re \u00f6nceki g\u00fcn bir al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen \u015eener \u015een, daha \u00f6nce kendisi i\u00e7in "Ke\u015fke film yapsak ama buna yana\u015fm\u0131yor" diyen \u0130lyas Salman'a olumlu bir g\u00f6ndermede bulundu. \u015een, "Neden olmas\u0131n ki? Ke\u015fke yapsak, ben de isterim. Ancak bunun i\u00e7in senaryonun sa\u011flam olmas\u0131 laz\u0131m" dedi.\r\n\r\n,Repliklerini ezbere bildi\u011fimiz \u00c7i\u00e7ek Abbas'\u0131n \u015eakir ve Abbas'\u0131 olarak g\u00f6nl\u00fcm\u00fcze taht kuran iki usta isimden g\u00fczel haberler var.\r\n, \u0130ki oyuncu \u015eekerpare, Kibar Feyzo, Banker Bilo, Dolap Beygiri, \u00c7i\u00e7ek Abbas gibi filmlerde birlikte \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015flard\u0131. \u0130zleyici iki oyuncunun eski filmlerini hala izlemekten b\u00fcy\u00fck keyif al\u0131yor ve tekrar bir arada g\u00f6rmek istiyor.\r\n\r\n,Hayranlar\u0131n\u0131n yeniden bir arada g\u00f6rmek istedi\u011fi iki usta sanat\u00e7\u0131dan sevindiren haber geldi!,Yeni film i\u00e7in i\u015fte \u015eener \u015een'den ilk a\u00e7\u0131klama...\r\n, \u015eener \u015een, daha \u00f6nce kendisi i\u00e7in "Ke\u015fke film yapsak ama buna yana\u015fm\u0131yor" diyen \u0130lyas Salman'a olumlu bir g\u00f6ndermede bulundu.\r\n