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Ramazan
Şenol Güneş canlı yayında sinirlendi: Saygısızlık yapmayın
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa yönelik sert açıklamalar yaptı.
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